Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Containeraufbruch - Zeugen gesucht

Martinroda (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit von Dienstag, 18.00 Uhr bis heute, 06.30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Baustellengelände in der Straße 'Am Bahnhof'. Dort wurden vier Baucontainer gewaltsam geöffnet und Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 3500,- EUR entwendet. An den Containern entstand ein Sachschaden von etwa 1200,- EUR. Die Polizei sucht Zeugen, welche im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen (Bezugsnummer 0054195/2021).(mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell