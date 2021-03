Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchte Ladendiebstähle aus Drogeriemarkt

Eisenach (ots)

Am Dienstag begaben sich gegen 12.30 Uhr drei männliche Personen in ein Drogeriegeschäft in der Bahnhofstraße. Aus der Parfümerieabteilung entwendete einer der Männer mehrere Flakons, während die anderen beiden das Personal ablenkten. Der Ladendetektiv wurde auf den Diebstahl aufmerksam und sprach die Männer daraufhin an. Nach Herausgabe der Flakons, konnten die drei Personen jedoch flüchten, bevor die Polizei vor Ort war. Die Männer werden mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Einer trug einen beigefarbenen Mantel. Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Identität der Personen geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen (Bezugsnummer 0053501/2021).

Am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr konnte der Ladendetektiv des selbigen Drogeriegeschäfts eine weitere Ladendiebin überführen. Die Dame entwendete diverse Kosmetikartikel im Gesamtwert von ca. 85,- EUR. Als der Detektiv die Frau ansprach, ließ sie ihre Tasche fallen und flüchtete. In der Tasche konnten zum einen das Diebesgut und zum anderen persönliche Dokumente der Frau aufgefunden werden, die zur Klärung der Identität geeignet waren. (mb)

