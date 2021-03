Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Verkehrsdelikte

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Dienstag kontrollierten Polizeibeamte gegen 12.10 Uhr einen 48-jährigen Kia-Fahrer in der Rosenstraße. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von Amphetamin/Methamphetamin stand. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt. Gegen 22.30 Uhr geriet ein 32-jähriger Volvo-Fahrer in der Hauptstraße in eine Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den Pkw kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand. Außerdem war der Fahrzeugführer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Amphetamin/Methamphetamin. Der 32-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, die Weiterfahrt wurde unterbunden. Gegen beide Männer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell