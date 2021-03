Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Am Dienstag befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Kleintransporter Mercedes die L2148 zwischen Ohrdruf und Wölfis. Am Ausgang einer Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen Straßengraben. In der Folge kippte das Fahrzeug auf die Seite. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15000,- EUR, der Kleintransporter musste abgeschleppt werden. (mb)

