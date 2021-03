Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt

Trügleben (Landkreis Gotha), Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Gestern, zwischen 05.45 Uhr bis 12:00 Uhr wurde in Trügleben bei 1231 Fahrzeugführern die Geschwindigkeit überprüft. Dabei konnten 35 Verstöße festgestellt werden. Bei erlaubten 50km/h fuhr der Fahrer mit der höchsten Übertretung 91km/h. In fünf Messstunden passierten 419 Fahrzeuge eine Messstelle in Ruhla, wovon 25 gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50km/h verstießen. Der höchste Verstoß betrug hier 93km/h. Die Verkehrsteilnehmer erwartet ein Bußgeld, sowie ein Fahrverbot. (db)

