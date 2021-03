Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Gegen 07.30 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle ein Wohnungsbrand gemeldet. Es handelt sich um eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Unteren Lindenstraße. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Dennoch ist die Wohnung bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Der 37-jährige Bewohner wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (mb)

