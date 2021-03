Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft

Ilmenau (ots)

Im Zeitraum vom 06.03.21, 06.00 Uhr bis 08.03.21, 07.45 Uhr versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Friseurgeschäft in der Ziolkowskistraße einzudringen. Dabei wurde eine Eingangstür beschädigt und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Den Tätern gelang es nicht den Salon zu betreten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 02377-601124 (Bezugsnummer 0052399/2021) zu melden. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell