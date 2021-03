Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Laserpointer aufgestellt

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Gegen 00.00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass Autofahrer in der Wilhelmstraße in Gerstungen durch einen Lichtstrahl geblendet werden. Die eingesetzten Beamten stellten auf einem Grundstück einen Laserpointer fest, welcher allerdings in den Himmel gerichtet war und keine Beeinträchtigung des Straßenverkehrs mit sich zog. Bei der Überprüfung des Sachverhalts konnte bei dem 40-jährigen Bewohner eine Taschenlampe mit integriertem Elektroschocker aufgefunden werden. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell