Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flucht vor Verkehrskontrolle

Behringen (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Abend beabsichtigten Beamte der Eisenacher Polizei einen BMW kurz vor Mitternacht in der Hauptstraße zu kontrollieren. Der Fahrer hielt sein Fahrzeug an und machte sich zu Fuß auf die Flucht. Er konnte durch die Beamten nicht eingeholt werden, eine Identifikation war dennoch möglich. In der Folge zeigte sich der Grund für die Flucht. Die am Fahrzeug befindlichen Kennzeichen gehörten zu einem anderen Fahrzeug. Zudem ist der mutmaßliche Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da er sich während der Flucht noch einer geringen Menge Betäubungsmittel entledigte und einen Zaun beschädigte, erwartet den Herren nun eine Vielzahl an Ermittlungsverfahren. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. (db)

