Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Farbschmierereien - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit von vergangenem Freitag, gegen 23.50 Uhr, bis Samstagvormittag, gegen 10.45 Uhr, hat ein Unbekannter an einem Gebäude an der Bremerstraße Farbschmierereien angebracht. Die weißen Schriftzüge wurden auf einem Eingangspodest des Hauses festgestellt. Wer kann in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0051191/2021) entgegen. (fr)

