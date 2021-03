Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen Auto geführt

Bösleben (Ilmkreis) (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 10:00 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizei Arnstadt-Ilmenau einen Pkw Ford in der Erfurter Straße in Bösleben. Im Zuge der Kontrolle wurde mit dem 22-jährigen Fahrzeugführer ein freiwilliger Drogentest durchgeführt, welcher positiv auf den Konsum von Cannabis reagierte. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Ford-Fahrer wurde ein Ordungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter berauschenden Mitteln eingeleitet. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell