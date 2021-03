Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt

Gotha (ots)

Am Sonntag gegen 10:50 Uhr fiel einer Polizeistreife in Gotha, Schöne Aussicht, ein PKW VW Passat mit polnischen Kennzeichen auf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Mit dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde beschlagnahmt. (as)

