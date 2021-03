Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 0,5-Promille-Grenze überschritten

Eisenach (ots)

Ein Renault-Fahrer wurde am Samstag gegen 18.45 Uhr in Eisenach, An der Tongrube einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Auf den 70-Jährigen kommen nun ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot zu. (tr)

