Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage

Eisenach (ots)

Im Zeitraum vom 04.03.2021 bis 06.03.2021 brachen unbekannte Täter in eine Gartenanlage im Eisenacher Ortsteil Stockhausen in der Straße "An der Liete" ein. Es wurden drei Gartenlauben und zwei Geräteschuppen gewaltsam geöffnet. Daraus wurden Gartengeräte und Elektronik im Gesamtwert von etwa 8.000 Euro entwendet. An Türen und Mobiliar der Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 03691-2610 bei der Polizeiinspektion Eisenach (Hinweisnummer 0051472/2021) zu melden. (tr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell