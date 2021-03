Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellerbrand in Mehrfamilienhäusern

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhausblock in der Otto-Geithner-Straße wurden Feuerwehr und Polizei am Samstagabend gegen 21:40 Uhr gerufen. Dort kam es nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Gotha aus noch nicht bekannten Gründen in mehreren Kellerboxen zu einem Brandausbruch. Durch die Gothaer Berufsfeuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Trotzdem wurden neben den in den Kellerboxen gelagerten Sachen auch Versorgungsleitungen der zwei betroffenen Hauseingänge beschädigt, so dass es zu Einschränkungen in der Strom- und Warmwasserversorgung kam. Bewohner kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden und konnten bis auf wenige Ausnahmen wieder ihre Wohnungen betreten. Nach ersten Schätzungen betrug der verursachte Sachschaden ca. 20.000 Euro. (av)

