Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorräder aus Garage entwendet - Zeugenaufruf

Bittstädt (Ilmkreis) (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom Freitag zum Samstag zwei Enduro-Motorräder im Gesamtwert von ca. 15.000,- Euro aus einer Garage in der Friedhofstraße in Bittstädt. Hierzu entfernten der oder die Täter gewaltsam das Schloss der Garage und durchtrennten das Kettenschloss, mit welchem die Motorräder zusätzlich gesichert waren. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Angaben zur Tat machen können. Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Bezugsnummer 0051235/2021 entgegen. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell