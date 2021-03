Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gotha (ots)

Am Samstag ereignete sich in Gotha, Goldbacher Straße, gegen 05:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 49jährige Dacia Fahrerin befuhr die Goldbacher Straße aus Richtung Goldbach kommend in Richtung Stadtmitte. Aus einer Wendestelle wollte ein 49jähriger LKW-Fahrer des Winterdienstes nach rechts auf die Goldbacher Straße auffahren. Er übersah dabei den PKW und kollidierte mit dessen linker Seite. Die Fahrzeugführerin verletzte sich schwer und wurde ins Gothaer Krankenhaus verbracht. Am Dacia entstand vermutlich ein Totalschaden in Höhe von 4.000,- Euro. Das Winterdienstfahrzeug wurde nur geringfügiger beschädigt.(as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell