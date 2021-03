Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauschter E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung

Eisenach (ots)

Am Freitag gegen 10.10 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eisenach den Fahrer eines E-Scooters in der Georgenstraße. Dieser war aufgefallen, weil an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Laufe der Kontrolle bestätigte sich, dass für den Scooter keine Haftpflichtversicherung bestand. Weiterhin wurden bei dem 25-Jährigen körperliche Auffälligkeiten festgestellt, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Ein Drogenvortest, der positiv verlief, erhärtete den Verdacht, weswegen eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und das Straßenverkehrsgesetz verantworten. (tr)

