Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkohol am Steuer

Gerstungen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Eisenach kontrollierten am Freitag gegen 21.30 Uhr in der Wilhelmstraße in Gerstungen einen Audi-Fahrer. Bei ihm wurde Alkoholgeruch festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Auf den 34-Jährigen kommen nun Punkte in Flensburg, ein Bußgeld und eine einmonatiges Fahrverbot zu. (tr)

