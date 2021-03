Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Eisenach (ots)

Am Freitag gegen 17.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Alexanderstraße. Ein 4-jähriges Kind wurde von einem Opel erfasst, der aus Richtung Querstraße kommend in Richtung Karlsplatz fuhr. Der Junge wurde leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Der 21-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt, Sachschaden entstand nicht. Die Alexanderstraße war während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. (tr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell