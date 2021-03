Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogen im Straßenverkehr

Eisenach (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Rennbahn in Eisenach wurde am Freitag gegen 14.40 Uhr ein VW-Fahrer gestoppt. Er zeigte Anzeichen für den Einfluss berauschender Mittel. Daher wurde mit ihm ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf die Substanzen Amphetamin/Methamphetamin. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ihm eine Blutprobe entnommen. Sollte die gerichtsmedizinische Untersuchung den Anfangsverdacht bestätigen, muss der 29-Jährige mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem empfindlichen Bußgeld rechnen. (tr)

