Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 29-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eisenach (ots)

Heute Vormittag hat sich eine 29 Jahre alte VW-Fahrerin bei einem Unfall in der Straße Rennbahn leicht verletzt. Die Frau war gegen 10.15 Uhr aus Richtung Mühlhäuser Straße kommend in Richtung Herrenmühlenstraße unterwegs, als sie an der dortigen Einmündung offenbar einen vorfahrtsberechtigten 35 Jahre alten Mercedes-Fahrer übersah. Es kam zur Kollision, durch die sich die 29-Jährige leicht verletzte. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 17.000 Euro. (fr)

