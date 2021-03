Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Ein bislang Unbekannter entwendete am 02.03.2021 zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr aus einer Schneiderei in der Waldstraße eine Geldkassette. Der Täter gelangte vermutlich über die Hintertür ins Gebäude und nahm das Beutegut an sich. Die Kassette war mit ca. 200 Euro Bargeld gefüllt. Während der Anzeigenaufnahme zeigte sich, dass die gleiche Person zudem eine Bäckerei in der Nähe betrat. Hier entwendete er jedoch nichts. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Täter männlich und führte ein Fahrrad mit sich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0049683/2021) zu melden. (db)

