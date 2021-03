Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt

Thal (Wartburgkreis) (ots)

Gestern in der Zeit von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr wurde in der Neuen Straße in Thal eine Messstelle betrieben, die über 1400 Fahrzeuge passierten. 84 Verkehrsteilnehmer überschritten dabei die erlaubte Geschwindigkeit von 50 km/h. Das höchste erfasste Tempo lag bei 84 Stundenkilometern. Der betroffene Fahrzeugführer muss nun mit einem Fahrverbot rechnen. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell