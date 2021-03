Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall ohne Führerschein und unter Drogen

Eisenach (ots)

Gestern erhielt die Polizei Eisenach gegen 20.30 Uhr die Mitteilung über einen Verkehrsunfall auf der B19. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen zeigte sich, dass ein amtsbekannter 30-Jähriger mit seinem Ford in Richtung Wilhelmstahl unterwegs war, als er in einer Kurve kurz vor der Hohen Sonne die Kontrolle verlor und mit der Leitplanke kollidierte. Hierbei entstand am Fahrzeug und an der Leitplanke Schaden in einer Höhe von über 3.000 Euro. Der Fahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und stand zusätzlich offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Test verlief positiv auf Amphetamin bzw. Methamphetamin. Zusätzlich fanden die Beamten eine geringe Menge Drogen bei dem Mann. Ihn erwarten nun mehrere Verfahren. (db)

