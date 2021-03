Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen

Gotha (ots)

Die Gothaer Polizei kontrollierte gestern, gegen 13.30 Uhr, einen 45-jährigen Fahrer eines Seat in der Eisenacher Straße. Hierbei zeigte sich eine mutmaßliche Beeinflussung durch Alkohol. Eine gerichtsverwertbare Messung auf der Dienststelle ergab einen Wert von ca. 0,7 Promille. Ein 21-Jähriger war am Abend mit seinem VW in Gotha unterwegs und wurde in der Oststraße angehalten. Ein Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Es folgte die Blutentnahme im Krankenhaus Beide Personen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. (db).

