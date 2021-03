Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Stockhausen (Wartburgkreis) (ots)

Ein derzeit Unbekannter verursachte offenbar heute zwischen 06.15 Uhr und 09.15 Uhr einen Verkehrsunfall "Am Holzbach" und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen musste der Verursacher aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs rangieren und kollidierte dabei mit einem Mazda, welcher am Straßenrand geparkt war. Dabei entstand am linken hinteren Heckbereich Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen Skoda in der Farbe Weiß in Kombiausführung handeln. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugführer oder Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0048302/2021) zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell