Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend gegen 20.00 Uhr haben Polizeibeamte bei der Kontrolle eines 38 Jahre alten VW-Fahrers festgestellt, dass dieser offenbar ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Der Mann händigte bei der Kontrolle in der Straße Am Dornheimer Berg einen polnischen Führerschein aus, obwohl er selbst nach derzeitigem Kenntnisstand nie einen festen Wohnsitz in Polen hatte. Somit bestand hier der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sodass ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und dem Mann die Weiterfahrt untersagt wurde. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell