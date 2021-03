Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einsatz schnell beendet

Eisenach (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 20.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Fritz-Erbe-Straße. Der Ursprung lag in einer Mitteilung über Rauch und Feuerschein im Erdgeschoss in einem Wohnhaus. Nachdem die Polizei vor Ort eintraf, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Weder Rauch noch Feuer waren feststellbar. Der genaue Hintergrund, der die Zeugin veranlasste den Notruf zu wählen, konnte nicht ermittelt werden. Damit war der Einsatz beendet. (db)

