Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ermittlungen nach Fahrraddiebstahl

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern zwischen 09.30 Uhr und 18.00 Uhr entwendeten Unbekannte zwei Fahrräder aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Südstraße. Die Täter gelangten in den Kellerbereich und stahlen die beiden Fahrräder der Marke Ghost in den Farben Rot und Blau. Der Wert des Diebesguts liegt im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0047986/2021) zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell