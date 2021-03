Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vollbrand einer Scheune mit angrenzendem Wohnhaus

Wolfsbehringen (ots)

Am heutigen Tag wurde die Polizei gg. 14:50 Uhr über einen Brand in Wolfsbehringen informiert. Vor Ort wurde der Brand einer Scheune mit angrenzendem Wohnhaus festgestellt. Die Scheune steht in Vollbrand und mehrere Feuerwehren sind vor Ort. Es wird noch darum gekämpft, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern. Das Ausmaß des Brandes kann zur Zeit noch nicht abgeschätzt werden. Personen befinden sich nicht im Gebäude und es wurde niemand verletzt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt es nicht. Aufgrund der andauernden Löscharbeiten sind keine weiteren Angaben möglich. (anh)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell