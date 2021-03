Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungsbrand - keine Personen verletzt

Ütteroda (Wartburgkreis) (ots)

Am heutigen Tag kam es gegen 10.20 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Creuzburger Straße. Eine Zeugin teilte die Entwicklung von Rauch aus einer Wohnung mit. Die Feuerwehr konnte das Feuer zum Glück schnell löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird jedoch auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizei Gotha dauern derzeit noch an. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell