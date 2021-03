Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt

Ruhla (Wartburgkreis)/Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Polizeibeamte haben gestern an zwei Messstellen in Ruhla und Arnstadt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Im Zeitraum von 06.15 Uhr bis 11.15 Uhr wurde in Ruhla in der Altensteiner Straße eine Messstelle betrieben, die mehr als 330 Fahrzeuge passierten. Dabei wurden elf Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, die höchste Messung ergab 85 km/h bei erlaubten 50 km/h. Der betroffene Verkehrsteilnehmer muss nun mit einem Fahrverbot rechnen. Über 380 Fahrzeuge passierten zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr eine Geschwindigkeitsmessstelle auf der K30 zwischen Arnstadt und Crawinkel. Bei erlaubten 60 km/h betrug die höchste erfasste Geschwindigkeit 106 Stundenkilometer. Auch diesen Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Fahrverbot. Insgesamt waren hier 34 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. (fr)

