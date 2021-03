Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aufgeklärt - Beutegut zurückgegeben

Waltershausen / Gotha (ots)

Am 23.02.2021 erstattete ein 25 Jahre alter Mann eine Anzeige bei der Gothaer Polizei. Ihm wurde sein Fahrrad von einem Firmengelände in Waltershausen, Eisenacher Landstraße entwendet. Es handelte sich um ein MTB-Fully der Marke Giant mit einem Wert im vierstelligen Bereich. Die eingeleiteten Ermittlungen führten schnell zum Verdacht, dass ein 18-Jähriger aus Gotha der Täter sei. Eine Durchsuchung am 26.01.2021 bestätigte die Vermutung. Der Tatverdächtige gab die Tat zu und das Beutegut wurde im Keller gefunden. Somit konnte dem Geschädigten sein Eigentum noch am gleichen Tag ausgehändigt werden. Es war glücklicherweise unbeschädigt und im Originalzustand. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell