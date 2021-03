Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Stregda (Wartburgkreis) (ots)

Zwischen dem 27.02.2021, gegen 13.00 Uhr, und dem 28.02.2021, gegen 10.00 Uhr, versuchten ein oder mehrere Unbekannte in ein Firmengebäude in der Ringstraße zu gelangen. Der Täter versuchte offenbar gewaltsam die Haupteingangstür zu öffen, was jedoch misslang. Dabei verursachte er Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0046808/2021) zu melden. (db)

