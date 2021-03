Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Imbiss eingebrochen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Im Zeitraum von gestern Nacht, gegen 00.00 Uhr, bis heute Morgen gegen 10.00 Uhr, sind Unbekannte in einen Imbiss an der Oststraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt, öffneten eine Kasse und entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Weiterhin wurde ein in der Räumlichkeit befindlicher Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet und aus ihm sowohl Tabakwaren als auch Bargeld gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0046399/2021) entgegen genommen. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell