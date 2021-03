Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Im Zeitraum vom 24.12.2021, gegen 16.00 Uhr, bis gestern Mittag, gegen 12.00 Uhr, sind Unbekannte in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses am Südweg eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Verschlag und entwendeten Lebensmittel, Werkzeuge sowie Dekorationsartikel im Wert von rund 350 Euro. Der Einbruchsversuch in ein weiteres Kellerabteil misslang. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0045740/2021) zu melden. (fr)

