Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschädigter eines Fahrraddiebstahls gesucht

Ilmenau (ots)

Am 28.10.2020 entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad zwischen 21.00 Uhr und 21.38 Uhr. Das Fahrrad befand sich in der Straße "Am Ehrenberg" und war angeschlossen. Der Täter durchtrennte das Schloss und lies es am Tatort zurück. Ein Zeuge beobachtete die Tat. Die Polizei bittet sowohl Zeugen als auch den Geschädigten, sich bei der Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0253714/2020) zu melden. (db)

