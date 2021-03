Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Im Zeitraum vom 26.02.2021, gegen 10.00 Uhr, bis gestern Nachmittag, gegen 16.00 Uhr, hat ein Unbekannter ein Fahrrad aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der der Friedrich- List - Straße gestohlen. Der Täter gelangte auf unbekannte Weise in das Haus und entwendete das schwarz-weiße Mountainbike der Marke Cannondale im Wert von rund 1.500 Euro aus dem Fahrradkeller. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0045830/2021) entgegen genommen. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell