Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallverursacher geflüchtet - Zeugen gesucht

Mühlberg (Landkreis Gotha) (ots)

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Wanderslebener Straße einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der oder die Unbekannte war gegen 04.15 Uhr in der Wanderslebener Straße in Richtung Goethestraße unterwegs. An der Ecke zum Flutgraben kollidierte das Fahrzeug nach derzeitigem Kenntnisstand mit einem Hinweisschild sowie einem Stein, der noch bis zur Goethestraße mitgeschleift wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Beim Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0045716/2021) zu melden. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell