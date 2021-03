Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Täter nach Fahrraddiebstahl gesucht

Ilmenau (ots)

Die Ilmenauer Polizei ermittelt derzeit in einem Fall des besonders schweren Diebstahls. Ein Unbekannter entwendete das E-Bike eines 37 Jahre alten Mannes, welches an einer Straßenlaterne in der Paul-Bleisch-Straße angeschlossen war. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein E-Bike der Marke Last Herb in der Farbe Rot. Es hat einen Wert von ca. 2.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen die Hinweise zur Tat, zum Täter oder zum Verbleib des Fahrrads geben können. Sie nimmt Hinweise unter der Nummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0045728/2021) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell