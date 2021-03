Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Großfahner / LK Gotha (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag machten sich drei Personen in Großfahner, Gartenstraße an einem dort abgeparkten Pkw Opel zu schaffen. Die Personen bockten den Pkw mit Hilfe eines Wagenhebers auf und werkelten unter dem Fahrzeug, so der Zeuge , der die Polizei verständigte. Die drei Täter hätte die Flucht ergriffen, als sie den Zeugen erblickten. Die Beamten stellten bei der Anzeigenaufnahme fest, dass die Täter wahrscheinlich mit einem Elektrowerkzeug versuchten, den Katalysator des Opels herauszusägen. Hierbei wurden sie jedoch gestört, so dass lediglich Sachschaden entstand. Der Zeuge konnte noch beobachten, dass die Täter einen dunklen Opel Zafira bestiegen und in Richtung Döllstädt flüchteten. Zeugen zum vorliegenden Sachverhalt werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter 03621/78-0 zu melden. Az 45544/2021 (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell