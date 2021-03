Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht mit Folgen

Gräfenhain / LK Gotha (ots)

Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr fuhr ein 44jähriger Citroenfahrer in Gräfenhain gegen eine Garage und "machte sich aus dem Staub". An der Garage entstand hierbei ein Sachschaden von knapp 5000 Euro. Das Unfallfahrzeug konnte durch die eingesetzte Streife in der Ortslage festgestellt werden. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnten die Beamten auch dem Unfallfahrer habhaft werden. Der 44jährige Mann brachte es auf einen Atemalkoholwert von 1,25 Promille. Daraufhin durfte er die Beamten zur Blutentnahme begleiten und seinen Führerschein in polizeiliche Verwahrung geben.(ri)

