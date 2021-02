Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall am "Grünen Baum" - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Eine 52-Jährige befuhr gestern am Nachmittag, gegen 16.30 Uhr, mit ihrem schwarzen Skoda die Mühlhäuser Straße in Richtung Hospitalstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 45-Jähriger mit seinem weißen Opel die Rennbahn in Richtung Clemensstraße. Im Kreuzungsbereich der Mühlhäuser Straße mit der Rennbahn, dem ehemaligen "Grünen Baum", fuhren beide Fahrzeugführer trotz funktionierender Ampelanlage in die Kreuzung ein. Es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 4.500 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Mühlhäuser Straße, der Rennbahn und der Hospitalstraße. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Informationen zu den Abläufen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0045370 entgegengenommen. (mwi)

