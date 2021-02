Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Günthersleben-Wechmar - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht kam es am frühen Sonntagmorgen in der Mittelstraße. Ein Pkw Opel war um 04:25 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und einem Baum. Der Fahrer flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung von der Unfallstelle. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 3.000 Euro. Zur Absuche nach dem Fahrer kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 (Bezugsnummer 0045611/2021) zu melden. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell