Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Abend, 27.02.2021 wurde gg. 21:10 Uhr ein Rumänischer Fahrzeugführer in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den Führerschein des 23 Jährigen eine Beschlagnahmeanordnung seit mehreren Monaten vorliegt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt. (tb)

