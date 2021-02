Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Parfümerie - Zeugenaufruf!

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am späten Samstag Abend versuchten zwei Unbekannte gegen 22:30 Uhr die Scheibe der Eingangstür zu einem Parfümeriegeschäft in der Erfurter Straße in Arnstadt einzuschlagen. Der Versuch misslang, die Scheibe hielt stand, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Folgende Personenbeschreibung liegt der Polizei derzeitig vor: 1. männlich, schlanke Gestalt, schwarzer Kapuzenpullover mit der weißen Aufschrift "NIKE", helle Hose, rote Turnschuhe mit weißer Sohle 2. männlich, schlanke Gestalt, weiße / helle Mütze, schwarze Steppjacke

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter der Hinweisnummer 0045515/21 entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell