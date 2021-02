Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: ATV-Gespann ohne ausreichende Zulassung

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, 27.02.2021 wurde gegen 15:30 Uhr in Plaue ein Quad mit Anhänger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 33 jährige Fahrzeugführer hatte am angehangenen Anhänger kein Kennzeichen angebracht, so dass dieser nicht zugelassen und nicht versichert war. Der Mann hat nun mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Kraftfahrsteuer- und Pflichtversicherungsgesetz zu rechnen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell