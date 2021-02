Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenfund und Drogenfahrt

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Ein 18-Jähriger wurde am Samstagmorgen in der Johann-Matthäus-Bechstein-Straße am Steuer eines Volkswagens durch eine Polizeistreife kontrolliert. Der beim Fahrzeugführer durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Des Weiteren wurde im Volkswagen eine geringe Menge an Marihuana gefunden und sichergestellt. Nach der erfolgten Blutentnahme im Krankenhaus wurde dem 18-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt. (ml)

