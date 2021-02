Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kelleraufbruch - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Keller eines 80-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Von-Zach-Straße aufgebrochen. Neben Lebensmitteln entwendeten die unbekannten Täter auch Haushaltsartikel. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) unter der Bezugsnummer 0045179/2021 entgegen.

